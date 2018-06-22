В США разработали способ видеть сквозь стены

Исследователи Массачуссетского технологического института создали нейросеть, которая способна отслеживать движения человека через сплошную стену.

Технология, которая называется RF-Pose, сочетает в себе беспроводное радиоустройство и систему искусственного интеллекта, пишет Techly.com.

В статье под названием "Оценки человеческой позы через стену с помощью радиосигналов" команда Лаборатории компьютерных наук Массачусетского технологического института объясняет, что новая технология не только способна следить за движением от точки А до точки В, но и может отслеживать тонкие движения.

"Люди пытались обнаружить людей через стены с 70-х годов. Примерно в 2013 году мы показали, что мы можем точно отслеживать людей. Новым здесь является то, что в первый раз мы можем создать динамический скелет человека, показать его позу и то, как он двигается", - говорит ведущий автор исследования Дина Катаби.

Исследователи добились прогресса в последние годы с использованием сигналов WiFi для отслеживания движения через твердую поверхность. До сих пор возвращаемые сигналы были малоинформативными - но команде MIT удалось разработать новый алгоритм машинного обучения, который не только улучшает сигнал, но и отслеживает движение с большей точностью.

Технология RF-Pose создает трехмерное представление фигуры человека, которое синхронизируется с их движениями. RF-Pose достигает этого, отправляя сигналы WiFi через стены и анализируя шаблоны, когда они возвращаются. Это немного напоминает системы эхолокации летучей мыши.

Нейросеть учили на многочисленных фото и видео сидящих, стоящих или движущихся людей, а также загружали знания о строении человеческого тела. Благодаря этому программа может не только вычислить объект в пространстве, но и сгенерировать положение его скелета.

Исследователи полагают, что технология имеет множество применений: от видеоигр и безопасности полиции до лечения пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера или Паркинсона. При этом о технологиях слежки авторы статьи не упоминают.