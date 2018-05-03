В США нашли мертвым биохакера Аарона Трейвика

В Вашингтоне обнаружили мертвым 28-летнего руководителя биотехнической компании Ascendance Biomedical Аарона Трейвика.

Тело Трейвика обнаружили в так называемой камере сенсорной депривации - темной капсуле с водой, которую используют для медитаций, сообщает BBC.

Полиция заявила, что не видит признаков криминальной составляющей в его смерти. Дополнительных сведений, которые помогли бы пролить свет на причины смерти, пока не приводится.

Несколько месяцев назад Трейвик привлек внимание СМИ, когда прилюдно вколол себе нелицензированный препарат, который, как он утверждал, излечит его от герпеса. Трейвик утверждал, что его компания, работающая в области так называемого биохакинга, разработала "экспериментальный комплекс", который способен исцелять от ВИЧ, СПИДа и герпеса, однако не представил независимого подтверждения своим словам.

Под биохакингом понимают попытки энтузиастов исправить биологию собственного организма, задействуя набор различных мер, среди которых изменение образа жизни и диеты, хирургия и применения нелицензированных препаратов.

За несколько месяцев до смерти у Трейвика разгорелся конфликт с другими биохакерами, связанными с Ascendance Biomedical. Близкие к компании исследователи сообщили, что Трейвик не выходил на связь с коллегами последний месяц. В феврале 2018 года в ходе конфликта с несколькими сотрудниками Ascendance Biomedical в офисе во Флориде он заперся в лаборатории компании и отказывался выходить. Причиной конфликта стало несогласие его коллег с тем, как Трейвик говорит о биохакинге в СМИ.

Биохакерами принято называть людей, самостоятельно проводящих над собой те или иные эксперименты, направленные на расширение человеческих возможностей. Это касается как приема медикаментов без назначения врача, так и экспериментов с редактированием генома с помощью технологии CRISPR. Научного доказательства однозначной эффективности метода нет.

Компании, аналогичные Ascendance Biomedical, пользуются лазейкой в американском законодательстве, которая не запрещает эксперименты с лекарствами в том случае, если они проводятся на самом исследователе и по его воле.

Знакомый Трейвика Тристан Робертс, который также испытывал на себе препараты Ascendance Biomedical, заявил, что биохакер стремился к революции в медицине. Он отметил, что методы Трейвика многие представители научного сообщества не одобряли, но никто не сомневался в искренности его намерений.