В Сингапуре будут тестировать летающие такси

Компания Volocopter испытает свои электрические воздушные такси с вертикальном взлете в Сингапуре.

Серию испытаний планируется провести во второй половине 2019 года, сообщается на официальном сайте Volocopter.

Эти летные испытания призваны подтвердить способность транспортных средств от Volocopter работать в городской среде Сингапура и станет кульминацией публичных демонстрационных полетов. В дополнение к летным испытаниям, Volocopter будет создавать в Сингапуре фирму по проектированию и разработке продуктов для поддержки своих такси.

Компания уже получила одобрение от местных властей, а также планирует заключить партнерство с местными строительными и другими компаниями для организации сервиса аэротакси.

Испытания поддерживаются Министерством транспорта страны (МОТ), Управлением гражданской авиации Сингапура (CAAS) и Советом экономического развития.

"Существует возможность для воздушных такси изменить мобильность и логистику в городских городах. Volocopter находится на переднем крае таких инновационных технологий в авиационной промышленности. Компания CAAS рада сотрудничать с Volocopter, чтобы изучить технические возможности и разработать соответствующие оперативные руководящие принципы для облегчения испытаний в Сингапуре", - сказал руководитель CAAS Хо Юен Санг.

Транспорт от Volocopter - это бесшумные электрические самолеты, которые взлетают и приземляются вертикально. Они напоминают вертолет по внешнему виду, но основаны на технологии беспилотных летательных аппаратов и могут летать с двумя людьми на расстояние 30 км. Volocopter разработан специально для внутренних городских полетов. Аппарат летает настолько тихо, что при высоте полета 100 м его почти не слышно.

Ранее НВ сообщало, что в Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси. Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. Это станет возможным, считают в компании, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.