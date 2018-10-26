В Сингапуре будут тестировать летающие такси

Компания Volocopter испытает свои электрические воздушные такси с вертикальном взлете в Сингапуре.
Серию испытаний планируется провести во второй половине 2019 года, сообщается на официальном сайте Volocopter.
Эти летные испытания призваны подтвердить способность транспортных средств от Volocopter работать в городской среде Сингапура и станет кульминацией публичных демонстрационных полетов. В дополнение к летным испытаниям, Volocopter будет создавать в Сингапуре фирму по проектированию и разработке продуктов для поддержки своих такси.
Компания уже получила одобрение от местных властей, а также планирует заключить партнерство с местными строительными и другими компаниями для организации сервиса аэротакси.
Испытания поддерживаются Министерством транспорта страны (МОТ), Управлением гражданской авиации Сингапура (CAAS) и Советом экономического развития.
"Существует возможность для воздушных такси изменить мобильность и логистику в городских городах. Volocopter находится на переднем крае таких инновационных технологий в авиационной промышленности. Компания CAAS рада сотрудничать с Volocopter, чтобы изучить технические возможности и разработать соответствующие оперативные руководящие принципы для облегчения испытаний в Сингапуре", - сказал руководитель CAAS Хо Юен Санг.
Транспорт от Volocopter - это бесшумные электрические самолеты, которые взлетают и приземляются вертикально. Они напоминают вертолет по внешнему виду, но основаны на технологии беспилотных летательных аппаратов и могут летать с двумя людьми на расстояние 30 км. Volocopter разработан специально для внутренних городских полетов. Аппарат летает настолько тихо, что при высоте полета 100 м его почти не слышно.
Ранее НВ сообщало, что в Porsche заявили о намерении выпустить летающее такси. Porsche планирует создать такое авиатакси, каким пассажиры смогли бы управлять самостоятельно, без необходимости получать лицензию пилота. Это станет возможным, считают в компании, поскольку многие функции автомобиля будут автоматизированы.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Комментарии
Правила комментирования