В Швейцарии закодировали в ДНК музыкальный альбом группы Massive Attack

Биологи из Высшей технической школы Цюриха записали альбом Mezzanine группы Massive Attack на спираль ДНК.

Интересно, что идея принадлежала одному из основателей группы Massive Attack, Роберту Дель Найе, сообщает Futurism.

Для записи Mezzanine на ДНК данные сначала пришлось перевести из двоичного кода в виде нулей и единиц в четверичный код из нуклеотидов (аденин, тимин, гуанин, цитозин). Затем ученым удалось синтезировать необходимые молекулы ДНК с нужной последовательностью. Профессор Роберт Грасс из Цюриха сжал аудиоинформацию до 15 мегабайт, а затем перевел ее в генетический код.

В ДНК может храниться огромное количество информации. В одном грамме ДНК можно поместить один миллиард терабайт данных. Более того, информация в ДНК фактически хранится вечно. И теперь альбом Massive Attack содержится в 5000 небольших стеклянных бусинках.

Это не первый случай, когда исследователи сохраняют цифровые файлы в ДНК. Новая работа швейцарских ученых выходит на второе место по размеру файлов, которые хранятся в ДНК. Первое место занимает Microsoft, специалистам которого удалось закодировать 200 мегабайт - в том числе видео в HD-качестве. К сожалению, процесс пока идет очень медленно и стоит очень дорого.

Mezzanine — третий студийный альбом бристольского трио Massive Attack, вышедший в 1998 году. Mezzanine — один из самых успешных альбомов трип-хопа. Диск получил высокие оценки музыкальных критиков, а композиции с него вошли в саундтреки ко многим фильмам. Запись альбома на ДНК приурочена к 20-летию его выхода в свет.