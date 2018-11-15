В России утвердили состав нового экипажа ракеты Союз

Межведомственная комиссия в четверг рекомендовала первый после аварии Союза экипаж к полету на Международную космическую станцию.

В состав основного экипажа войдут американка, канадец и россиянин, сообщили РИА Новости участники комиссии.

Это будет первый экипаж, который отправится к МКС после аварии 11 октября, когда на этапе разделения ступеней произошла нештатная ситуация с ракетой Союз-ФГ. Космический корабль Союз МС-10 не был выведен на орбиту и сел в Казахстане.

"Основной и дублирующий экипаж утверждены", — сообщили представители комиссии по итогам совещания.

В состав основного экипажа входят российский космонавт Олег Кононенко, канадский астронавт Давид Сен-Жак и американский астронавт Энн Макклейн. Их дублеры — космонавт Александр Скворцов, европейский космонавт Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.

"Я доверяю ракете, надежности систем корабля. Я могу сказать, что я готова к полету", — сказала Энн Макклейн. По ее словам, авария ракеты Союз-ФГ в октябре продемонстрировала, что система аварийного спасения работают на 100%. "Мы считаем, что это была не неудача, а успех, потому что наши коллеги в целости и невредимости вернулись домой", — сказала она.

На этой неделе члены экипажей прошли экзаменационные тренировки на тренажере транспортного пилотируемого корабля Союз и российского сегмента МКС. Старт экспедиции запланирован на 14.31 3 декабря.

Напомним, 11 октября 2018-го пилотируемый корабль Союз МС-10 отправился с космодрома Байконур на МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг должны были сменить капитана станции и испытать на орбите 3D-биопринтер для создания тканей.

Но, через 119 секунд после старта, на ракете произошло аварийное отключение двигателей. К счастью, члены экипажа успешно приземлились в отдельном отсеке с парашютом и остались невредимыми.

Одной из наиболее вероятных причин аварии называют то, что боковой блок носителя при пуске повредил центральный блок.