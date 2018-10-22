В России назвали причину аварии ракеты Союз

К аварии ракеты Союз-ФГ 11 октября привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени.

К такому выводу пришли члены аварийной комиссии в субботу, 20 октября, по итогам совещания в ракетно-космической корпорации Энергия, передает РБК со ссылкой на два источника в отрасли.

Повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней, утверждают оба собеседника РБК.

"Окончательный отчет и перечень рекомендаций по ужесточению инструментального контроля будут представлены Роскосмосу 30 октября, после чего, как ожидается, дальнейшие пуски ракет семейства Союз будут разблокированы", — добавил источник РБК.

По словам член-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, схема с креплением боковых блоков с использованием штока придумана еще во времена Сергея Королева.

"Есть четыре боковых блока. У каждого бокового блока наверху есть механизм типа кулака, который входит в специальное шарообразное отверстие, сделанное в центральном блоке, — говорит Ионин. — Вот в этом кулаке торчит какой-то небольшой шток. Ниже боковые блоки крепятся к центральному металлическими штангами, внутри которых есть пиропатрон. И когда происходит команда на отделение, пиропатроны эти взрываются и внизу связь между блоками разрывается. После этого боковой блок начинает постепенно отходить от центрального. После достижения определенного угла ухода кулак высвобождается и выходит. В этот момент шток задействован. Похоже, то, что этот шток погнули при установке, не позволило креплению выйти из отверстия и в нужный момент".

В пресс-службе Роскосмоса в ответ на просьбу РБК прокомментировать эту информацию заявили, что работа комиссии еще не закончена, поэтому результатов пока нет.

"Проводятся дополнительные следственные действия и мероприятия. Вся информация, опубликованная в СМИ "по данным источников", является домыслами и слухами. Официальные результаты будут опубликованы по окончании работы комиссии", — заявили в госкорпорации.

Смотрите также Опубликовано видео с моментом аварии российской ракеты Союз с экипажем МКС

Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.

Смотрите также 119 секунд. Все, что нужно знать об аварии российской ракеты Союз

Спасательная капсула с членами экипажа приземлилась в Казахстане. Они выжили.

Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.

После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.