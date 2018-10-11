В России назвали новую версию аварии ракеты Союз

Причиной аварии ракеты-носителя Союз-ФГ могло стать то, что на аппарате не сработал пиропатрон, который отделяет первую ступень ракеты от второй.

Это следует из предварительных данных телеметрии, которые были получены наземными службами, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Когда ракета стартует, четыре блока первой и центральный блок второй ступени работают параллельно. Или пиропатрон не сработал, который должен был откинуть боковой блок в сторону, либо что-то произошло с "зацеплением", которое находится в верхней части бокового блока ступени. Один из блоков не отошел. Он пошел назад и в полете ударил по второй ступени. Начались резкие перегрузки, и автоматика отключила двигатели второй ступени", — сказал собеседник агентства.

Также отмечается, что аварийной комиссии будет трудно установить причины произошедшего с ракетой Союз, поскольку ступени после падения критически повреждены.

"Установить точные причины произошедшего аварийной комиссии будет трудно. Ступени ракеты либо сгорели, либо настолько повреждены, что по материальной части определить причины будет практически невозможно. Вся надежда только на телеметрическую информацию, которая поступала с ракеты во время полета на наземные пункты", — заявил источник в ракетно-космической отрасли.

Напомним, во время старта ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 с новым экипажем МКС в четверг произошла авария носителя. На борту Союза МС-10 были члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг.

Ранее НВ сообщало, что первой версией аварии стало плохое крепление одного из блоков.