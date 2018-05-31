В Пекине разрабатывают самый большой гражданский беспилотник

Инженеры Пекинского университета авиации и космонавтики разрабатывают беспилотный летательный аппарат, который сможет летать на 1500 километров, перевозя тонну груза.

Новинка станет самым большим гражданским беспилотником в мире, пишет Daily Star.

По словам инженеров компании, беспилотник, который до сих пор не получил название, будет настолько большим, что сможет легко перевозить девять пассажиров. Размах крыльев составит 19,6 метров, скорость полета достигнет 360 километров в час.

Воздушное судно будет оснащаться двумя двигателями и получит 16 кубических метров грузового пространства. В 2020 году судно должно приступить к испытательным полетам.

"Массовое производство начнется, если испытательные рейсы будут успешными, и ожидается, что сеть доставки на базе беспилотных летательных аппаратов сформируется примерно в 2025 году. Мы ориентируемся на предприятия экспресс-доставки в качестве основных пользователей нашего беспилотного летательного аппарата, потому что они, по прогнозам, являются крупнейшими пользователями коммерческих беспилотников", - сказал Чжан Шуо, главный дизайнер технологической компании Beihang, которая участвует в разработке дрона.

Ожидается, что вскоре компания подпишет соглашение о стратегическом партнерстве с логистической компанией Cainiao, которая контролируется китайским гигантом розничной торговли Alibaba Group для совместной разработки и продажи грузовых беспилотных летательных аппаратов.

Сейчас крупнейшим в мире беспилотным летательным аппаратом является Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, военный самолет-разведчик длиной 14,5 метров с размахом крыла 39,9 метров и максимальным взлетным весом около 15 тонн. Несколько беспилотных самолетов с солнечной батареей имеют больший размах крыльев, но весят гораздо меньше и предназначены для технологических демонстраций.