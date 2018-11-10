10 ноября 2018, суббота

В Париже запускают крупнейший прокат электрических велосипедов

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Одна из станций проекта Véligo
Фото: gracq.org

Одна из станций проекта Véligo

Жители Парижа и его пригородов могут вскоре получить доступ к 20 тысячам электрических велосипедов благодаря новой схеме аренды.

Проект Véligo запускает парижская общественная транспортная компания Ile-de-France Mobilités (IDFM), пишет Engadget

Целью является сокращение использования автомобилей и, как следствие, уменьшение загрязнения воздуха во французской столице. Véligo будет дополнять программу обмена обычными велосипедами Vélib в Париже, но, в отличие от почасовой аренды и стыковок Vélib, велосипеды Véligo будут арендованы за 40 евро в месяц и могут храниться у пользователей дома.

Интересно, что работодатели могут покрыть половину издержек, оставляя пользователям только ежемесячный счет в размере 20 евро. Программу планируется запустить в сентябре 2019 года, начиная с 10 000 велосипедов.

"Электрические велосипеды имеют огромный потенциал. Это поможет 200 000 парижанам открыть электронный велосипед и, возможно, вдохновить их на покупку своего собственного", - сказала глава IDFM Валери Пекрес.

Электрические велосипеды очень похожи на обычные велосипеды Vélib, но могут работать на скорости около 9 км в час даже на холмах. Бюджет шестилетней программы составит до 111 млн евро, в зависимости от количества велосипедов.

Альтернативой подобным велосипедам в Париже стал прокат электрических скутеров Lime, в которые Uber инвестировал $335 млн. Их можно будет арендовать с помощью приложения Uber в 70 городах Европы и США.

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