В Новой Зеландии прошли успешные испытания электрического аэротакси

Cora может взлетать и садиться вертикально, а также перевозить двух пассажиров на расстояние до 100 км со скорость 180 км/ч

Компания Kitty Hawk, которая принадлежит основателю Google и руководителю Alphabet Ларри Пейджу, провела возле новозеландского города Кристчарч тестирование пассажирского летательного аппарата на электрической тяге.

Американский стартап Kitty Hawk испытал летающее электротакси Cora в Новой Зеландии. Компания обнародовала видеозапись полета своего прототипа, сообщил Интерфакс.

Калифорнийский стартап выбрал Новую Зеландию как испытательную площадку благодаря готовности регуляторных органов этой страны предоставить Kitty Hawk соответствующие разрешения.

Cora - это двухместное аэротакси, оборудованное электродвигателями. Оно может взлетать и садиться вертикально. Дальность полета от одной зарядки составит до 100 км, максимальная крейсерская скорость - до 180 км/ч.

Этот летательный аппарат оборудован самоуправляемым программным обеспечением, которое будет работать под наблюдением человека. Это нужно для того, чтобы сделать полеты доступными для пользователей без специального обучения.

Согласно замыслу разработчиков, Cora не будет доступна на потребительском рынке, а станет частью будущей экосистемы для корпоративных пользователей, которые будут предоставлять услуги авиаперевозки.