В Норвегии появятся первые роботы-почтальоны

Норвежская почтовая служба Posten договорилась о партнерстве с американской фирмой Mobility в сфере робототехники.

Роботы движутся со скоростью 6 Км/ч и дотавляют корреспонденцию к дверям дома, пишет CNET.

Как сообщается, Posten обещает "экономию средств и компенсацию потерь", а также планирует "резко уменьшить объемы почты".

Робот-почтальон напоминает ящик на колесах, который передвигается со скоростью 6 км/ч и потенциально может доставлять почту по 100 адресам в день.

Перед тем, как подъехать к дому, робот отправит получателю сообщение через специальное приложение. В нем будет код, который открывает отсек с почтой или посылкой. Как только робот доставит всю почту, он вернется в ближайшее почтовое отделение, чтобы зарядить батареи и дождаться, пока в него загрузят новую порцию почтовых отправлений.

"Наши роботы позволят Почте Норвегии компенсировать потерю доходов, связанную с резким уменьшением объемов почты. Более того, можно будет заработать на доставке бандеролей и посылок", — полагают представители Mobility.

Ранее НВ сообщало, что руководство фабрики в городе Дунгуань заменило 90% своих сотрудников на роботов и автоматизированные системы. После этого решения производство на фабрике выросло на 250%.

Китайская Changying Precision Technology Company специализируется на производстве мобильных телефонов и использует автоматизированные производственные линии. Завод проектировался для занятости 650 сотрудников, но в настоящее время лишь 60 человек получают всю работу, в то время как роботы делают все остальное.