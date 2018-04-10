В NASA занялись разработкой нового сверхзвукового самолета

Аэрокосмическое агентство NASA заказало компании Lockheed Martin прототип гражданского сверхзвукового самолета нового поколения.

Готовый образец самолета должны доставить в исследовательский центр Flight Armstrong в Калифорнии к концу 2021 года, пишет Science Alert.

NASA надеется, что этот аппарат предоставит важные данные, которые могли бы способствовать развитию коммерческих сверхзвуковых воздушных перевозок над сушей. Контракт с компанией Lockheed Martin Aeronautics Company заключен на сумму $247,5 млн.

Как пояснил заместитель директора Управления по исследованиям технологий аэронавтики Джейвон Шин, этот проект похож на пересмотр старых исследований NASA.

"Очень интересно вернуться к разработке X-plane в таких масштабах. Наша давняя традиция решения по преодолению технических барьеров сверхзвукового полета все еще продолжается", - сказал Шин, напомнив о серии сверхзвуковых исследовательских самолетов X-plane, которые производились Bell Aircraft начиная с середины 1940-х годов.

Смысл проекта заключается в создании самолета с пониженным шумом от звукового удара во время перехода звукового барьера. В теории эта модель сможет летать по суше на сверхзвуковых скоростях, что в настоящий момент запрещено американским авиационным управлением FAA из-за шумового загрязнения.

Длина экспериментального аппарата будет составлять 29 метров. Высота полета будет составлять 17 тысяч метров. Машина сможет развивать скорость в 1,4 раза превосходящую скорость звука (примерно 1600 км/ч). Он будет лишен выступающих частей в носовой части, а пилот будет получать визуальную информацию с системы камер. Именно форма должна предотвратить возникновение звукового удара.

Проект будущего самолета создан так, чтобы он мог использовать части от других реактивных самолетов, например, фонарь от T-38, механизм для посадки от F-16 и различные компоненты от F/A-18. Двигатель GE 414−400 используется на Boeing F/A-18E/F Super Hornet.

Строительство начнется на объекте Lockheed Martin Skunk Work в Палмдейле, а затем пройдет серия испытательных полетов, которые завершатся доставкой корабля в NASA. Второй этап, который должен начаться в 2022 году, будет состоять из испытаний над базой ВВС Эдвардс в южной Калифорнии, чтобы убедиться, что он безопасен. Третья фаза, с 2023 по 2025 год, будет состоять из испытательных полетов в четырех-шести городах США.

Затем данные, собранные в результате этих тестов, отправят в FAA и Международную организацию гражданской авиации. В NASA надеются, что после этого запрет на полеты над сушей отменят и коммерческие сверхзвуковые полеты над землей могут, наконец, стать осуществимыми.

В сентябре 2017 года НВ сообщало, что исследовательское подразделение компании Lockheed Martin провело первые испытания прототипа гиперзвукового беспилотного летательного аппарата SR-72. Предполагается, что самолет SR-72 способен развивать скорость до 6,9 тысячи километров в час.