Выбора нет. В NASA объявили дату следующего полета российского корабля Союз к МКС

Следующий экипаж должен стартовать к Международной космической станции в декабре, несмотря на аварию российской ракеты Союз в начале этого месяца.
Об этом журналистам заявил глава NASA Джим Бриденстайн, пишет Space.com.
Расследование аварии ракеты-носителя Союз 11 октября было продуктивным, и новый старт "скорее всего, не будет откладываться слишком долго", заявил Бриденстайн 23 октября во время заседания Национального космического совета США в Вашингтоне.
"У нас есть действительно очень хорошее представление о том, в чем проблема. Мы очень близки к пониманию, что можно сделать, мы могли начать снова. NASA перегруппируется и мы будем готовы к тому, чтобы вернуться", - подчеркнул Бриденстайн.
Он не уточнил, в чем была проблема, но основная версия сосредоточена на одном из четырех ускорителей Союза, которые, возможно, были неправильно прикреплены к ракете перед полетом. Российские космические чиновники заявили, что они завершат свой отчет до 30 октября.
"В предстоящие полтора месяца будет несколько запусков российских ракет, и мы определенно планируем в декабре снова направить наш экипаж на российской ракете Союз на МКС", — сказал Бриденстайн.
По его словам, космонавты Ник Хейг и Алексей Овчинин, которые благополучно вернулись на Землю, "хотят на Международную космическую станцию и не могут дождаться следующего полета".
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Напомним, 11 октября на ракете Союз после старта с космодрома Байконур аварийно отключились двигатели второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени.
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Ракета-носитель должна была доставить космонавта Алексея Овчинина и астронавта Ника Хейга на Международную космическую станцию.
После аварии Россия прекратила пилотируемые пуски ракетоносителей.
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