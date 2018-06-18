К черту Tesla. В мире набирают популярность электрические скутеры

Крупнейший тайванский производитель мотороллеров объявил о создании сети электрических скутеров. До этого, курс на полностью электрифицированный двухколесный транспорт взяли несколько мировых автопроизводителей.

Мобильность и экономичность становятся главными критериями передвижения в любом современном городе. Популярности набирают каршеринговые системы, удобные сети аренды велосипедов, и, конечно же, компактные мотороллеры или, как их уже принято называть, скутеры.

Как передает The Verge, крупнейший производитель скутеров в Тайвани Kymco планирует изменить правила игры на рынке классических бензиновых мопедов.

В компании объявили о производстве двух новых полностью электрических моделей – New Many 110 EV и Nice 100 EV.

Электроскутер Kymco со съемными батареями

Оба мотороллера будут иметь запас хода до 60 км. Мощнейшая модель – New Many 110 EV – развивает до 59 км/час и обойдется покупателям приблизительно в $1600, а простенький Nice 100 EV с тем объемом батареи сможет разогнаться до 45 км/час и будет стоить около $1430.

Несмотря на то, что эта сумма уже с учетом государственных субсидий на зеленый транспорт, цены на электроскутеры все еще значительно превышают стоимость топливных моделей.

Поэтому, Kymco не ограничилась лишь массовым производством этих двух электромоделей. Компания планирует куда большие изменения в сфере зеленого транспорта, а именно – создание сети электрозаправочных станций-ячеек, которые позволят пользователям постоянно оставаться на ходу.

Электромопеды Kymco имеют вмонтированную вспомогательную батарею, и основной съемный аккумулятор. Когда заряд заканчивается – можно поставить оставить съемную батарею в специальной электростанции, и пользоваться вмонтированным аккумулятором, пока заряжается основной.

Кроме этого, владельцы такого электротранспорта смогут арендовать и поместить внутрь своего скутера до трех дополнительных батарей, что теоретически увеличивает запас хода до почти 200 км.

Система заправочных станций Kymco похожа на технологию заряда другого популярного тайваньского производителя электромопедов Gogoro. Заправочные ячейки Gogoro позволяют их клиентам подъехать и просто поставить свою разряженную батарею на зарядку, установив себе полный аккумулятор.

Конечно, технология Gogoro является несколько проще, и их электроскутеры Smartbike уже обрели популярность не только в Азии, но и в Европе. Электрические мотороллеры, способные разгоняться до 90 км/час с запасом хода более 100 км настолько гармонично вписались в ритм больших городов, что в Берлине, Париже и Токио сделали райдшеринговые системы для удобной аренды такого транспорта.

Но, Kymco все равно планируют конкурировать с Gogoro, и имеют на то весомые причины. Во-первых, Gogoro все же остается нишевым решением, ведь за прошлый год компания продала всего 34 000 мотороллеров, в то время как Kymco являются абсолютным лидером Тайвани и имеют более полумиллиона продаж в прошлом году.

Такие показатели вскоре могут выдвинуть новые электроскутеры Kymco в лидеры рынка. К тому же, подход производителя Kymco гораздо шире, чем у Gogoro, ведь компания планирует не просто создать продаваемые электрические мотороллеры, а улучшить зеленую транспортную инфраструктуру в целом.

Для этого они оборудуют свои ячейки для заряда батарей и обычными электрозаправочными устройствами, которыми смогут воспользоваться владельцы электроскутеров других марок.

Kymco также разрешат другим производителям брать за основу их батарею для других разработок, что может стать одним из первых в мире универсальных решений для съемных батарей.

Руководство компании заявляет, что в следующие три года компания планирует выпустить 10 моделей электрических скутеров и установить заправочные станции-ячейки в 20 странах.

Помимо этих компаний, свои модели электроскутеров уже создали BMW, Honda, Yamaha и производитель легендарной модели Vespa – Piaggio. Азийский рынок имеет все шансы стать локомотивом развития зеленых технологий в этом сегменте, ведь двухколесный транспорт является здесь чрезвычайно популярным.

Тем более, что некоторые города, из-за избытка мотороллеров и вовсе хотят отказаться от бензиновых моделей.