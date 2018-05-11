В метро Пекина появятся поезда-беспилотники

В Пекине планируют построить ветку метро, по которой будут двигаться беспилотные поезда.

Китайская корпорация CRSC выиграла тендер на производство для этой линии специальной сигнальной системы, сообщает агентство Синьхуа.

Эта система управления поездом на основе связи будет осуществлять полностью автоматический режим работы. Автоматически контролироваться также будут система электропитания, пожарная сигнализация и электромеханические устройства.

Речь идет о 12-й ветке пекинского метрополитена с 21 станцией и протяженностью 29,4 км, которая соединит восточную и западную часть китайской столицы. Ожидается, что линия 12 будет введена в эксплуатацию в 2021 году.

По состоянию на конец 2017 года, общая протяженность веток пекинского метро составила 608 км. Ожидается, что к концу текущего года она увеличится до 630 км.

Ранее НВ сообщало, что в Пекине провели успешные испытания высокоскоростного поезда Fuxing длиной 415 метров, который способен разогнаться до 350 километров в час. Длина поезда вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных составов. Экспресс сможет перевозить более 1100 пассажиров в 16 вагонах.

Тестирование такого поезда было проведено впервые. Новый поезд получит разрешение на проектирование и изготовление только после прохождения всех тестов. Испытания, которые проводят независимые эксперты, включают 28 проверок. Производители отмечают, что Fuxing полностью спроектирован и изготовлен в Китае.