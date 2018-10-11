В космосе проведут эксперимент по 3D-печати органов

На Международной космической станции стартует эксперимент по выращиванию хрящевой ткани человека и щитовидной железы мыши на специальном 3D-биопринтере.

Об этом рассказал в интервью управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, сообщает РИА Новости.

По словам Хесуани, 11 октября на Международную космическую станцию отправят прибор "Орган.Авт" для эксперимента "Магнитный 3D-биопринтер". На нем будет проведен первый в истории эксперимент по печати биологических объектов в космосе.

"Эксперимент будет проводиться в несколько этапов, первый этап будет проведен 13 октября, а последний — 16 октября", — сказал Юсеф Хесуани.

Хесуани пояснил, что для проведения эксперимента на МКС отправляют биопринтер и кюветы для него, в которых в специальном геле содержится биологический материал. Гель при изменении температуры переходит в жидкое состояние, создает жидкую питательную среду. В ней биологический материал под воздействием магнитных волн начинает собираться в определенную структуру.

Такая "биосборка" происходит в течение нескольких десятков секунд, но для того, чтобы клетки создали единую конструкцию требуется порядка суток. После этого в кювет добавляется специальный фиксирующий материал, предназначенный для того, чтобы биологические объекты могли храниться в течение нескольких недель до отправки на Землю.

"Дальше уже зафиксированный материал отправится к нам. Здесь мы будем проводить наземные испытания, технологические исследования, чтобы посмотреть, насколько внутренняя структура полученных конструктов соизмерима с тем, что мы воплощаем на Земле", — рассказал Хесуани.

Отмечается, что сами организаторы смогут наблюдать за ходом эксперимента в онлайн режиме. Видеотрансляция будет вестись в Центре управления полетами. Для видеозаписи и трансляции происходящего на научном оборудовании установлены видеокамеры, которые будут записывать процесс сборки биоматериала.