В китайских аэропортах внедряют новые технологии распознавания лиц

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В Китае внедряют новую систему распознавания лиц
Фото: pixabay.com

В Китае внедряют новую систему распознавания лиц

Китайские инженеры предлагают использовать систему распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту.

Перед внедрением по всей стране, в мае обновленная система начнет использоваться в аэропорту в городе Чанша, а в июне - в аэропорту Юйлинь в провинции Шэньси, сообщает агентство Синьхуа

Сейчас вспомогательными системами распознавания лиц оснащены 557 коридоров проверки безопасности в 62 аэропортах, включая Шанхайский международный аэропорт Пудун и Гуанчжоуский международный аэропорт Байюнь.

Система доказала свою эффективность и точность после применения примерно в 80% аэропортов страны, ежегодная пропускная способность каждого из которых превышает 30 млн пассажиров.

"При проверке действительности документов системе требуется менее одной секунды, чтобы сравнить лицо пассажира с фотографией в удостоверении личности", - сказал Ши Юй, глава центра интеллектуальной безопасности Чунцинского института зеленых и интеллектуальных технологий при Академии наук Китая.

По его словам, институт разрабатывает технологию распознавания лиц для автоматической регистрации в аэропорту. Система позволит пассажирам без прохождения процедуры регистрации напрямую проходить к коридорам проверки безопасности, где камеры будут фотографировать их лица и сканировать удостоверения личности или паспорта для проверки личности.

Ранее НВ сообщало, что полиция Китая начала тестирование очков, которые способны распознавать лица прохожих и сопоставлять их с государственной базой данных в режиме реального времени. Тестирование проходит в городе Чжэнчжоу и уже принесло первые результаты

Такие очки были впервые представлены в прошлом году, но тесты устройств начались сравнительно недавно. За время тестирования устройства от стартапа LLVision помогли задержать семерых подозреваемых в совершении серьезных преступлений, и еще 26 человек, которые пытались путешествовать с поддельными документами.

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