В Китае запустили прототип суперкомпьютера нового поколения

В Китае началась работа прототипа вычислительной машины эксафлопсного класса, которая относится к следующему поколению суперкомпьютеров.

Такой суперкомпьютер способен выполнять квинтильон операций в секунду, сообщает агентство Синьхуа.

Эксафлопсный суперкомпьютер Shuguang, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в национальных суперкомпьютерных центрах в Шанхае и Шэньчжэне.

В Китае разработкой прототипов суперкомпьютера нового поколения занимаются три научные организации, включая Национальный исследовательский центр параллельной вычислительной техники и технологий (NRCPC), компанию Sugon и Национальный университет оборонных технологий.

Сейчас все эти организации завершили создание прототипа эксафлопсного суперкомпьютера, что стало очередным шагом на пути к созданию суперкомпьютера следующего поколения в стране.

"Запуск прототипа эксафлопсного суперкомпьютера позволит исследователям протестировать и оптимизировать ключевые технологии, а также устранить препятствия для создания окончательной версии вычислительной системы", - заявил старший научный сотрудник Института вычислительных технологий Академии наук Китая Чжан Юньцюань.

Другой прототип эксафлопсного суперкомпьютера Tianhe-3 прошел приемочные испытания 22 июля. Появление его окончательной версии ожидается в 2020 году. Два данных прототипа ознаменовали еще один шаг Китая в направлении создания суперкомпьютера следующего поколения.

Ранее НВ сообщало, что в Окриджской национальной лаборатории, штат Теннесси, при министерстве энергетики США создали сверхмощный суперкомпьютер Summit. Производительность Summit составляет до 200 петафлопс. Машина способна производить 200 миллионов миллиардов операций с плавающей запятой в секунду. Summit более чем вдвое превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс).