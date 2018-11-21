В Китае разработали роторный беспилотник с высотой полета до 5000 метров

Китайские инженеры разработали малогабаритный многороторный беспилотный летательный аппарат типа X-M20, который способен подняться до высоты 5000 метров.

Работающий на электроэнергии новый беспилотник был разработан в местном Институте по исследованию и развитию вертолетов, сообщает агентство Синьхуа.

Беспилотник X-M20 весом 20 килограммов способен подняться до высоты 5000 метров и выдержать порывы ветра силой до 7 баллов. Благодаря способности к непрерывному полету новый беспилотник может летать на протяжении одного часа с нагрузкой весом до пяти килограммов.

В отличие от часто встречающихся на рынке многороторных дронов, которые управляются за счет изменения скорости вращения винта, новый беспилотник может управляться с помощью изменения шагового угла лопастей винта, то есть обладает более высокой эффективностью, оперативностью и ветроустойчивостью, сообщили в Институте по исследованию и развитию вертолетов.

Более того, X-M20 оснащен лопастями винта с высокой производительностью, которые позволяют действенно снизить энергорасход и шум, а также увеличить продолжительность непрерывного полета.

Новый беспилотник пригоден для выполнения таких задач, как пограничное патрулирование, борьба с терроризмом, ведение географических исследований, а также мониторинг дорожного движения.