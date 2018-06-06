В Китае разработали новый тип сгибаемых аккумуляторов

Китайские ученые заявили о разработке сгибаемых литий-серных аккумуляторов, которые предназначены для гибкой интеллектуальной электроники.

По словам разработчиков, новые аккумуляторы более стабильны и упруги и хорошо сохраняют заряд при сгибании и скручивании, сообщает агентство Синьхуа.

В отличие от традиционных батарей, изготовляемых путем заливки жидких электролитов в твердые электроды, в новых батареях электролиты помещаются в ультратонкие металлические пластины, формирующие 3D-сети.

"Благодаря этой технологии электролиты не выпадут из сетей, как бы Вы ни сгибали и ни скручивали гибкие материалы", - пояснил Чжан Хунчжан, исследователь из Даляньского института химической физики при Академии наук Китая.

По словам Чжан Хунчжана, сгибаемая батарея, созданная на основе новой технологии, может повысить первоначальную удельную разрядную емкость до 1600 mAh, что в пять раз больше, чем у большинства литиевых батарей, доступных на рынке.

"Такие батареи легкие и имеют высокую плотность энергии. Они экономически эффективны с производственной точки зрения и имеют перспективы массового производства", - считает Чжан Хунчжан.

Ранее НВ сообщало, что инженеры из университета Гонконга создали новый материал, который сокращается под воздействием видимого света. Искусственные мышцы из нового материала могут заменить традиционные громоздкие двигатели и пневматические приводы роботов.