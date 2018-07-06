В Китае разрабатывают "умную" ракету, которая сможет починить себя в полете

Китайские инженеры работают над проектом "умной" ракеты, которая способна саму себя чинить и задавать курс полета.

Ракета, которая разрабатывается Китайской академией космических технологий, будет способна самостоятельно воспринимать внешние факторы, оценивать обстановку, задавать цели и вносить коррективы в план полета, сообщает агентство Синьхуа.

Она будет оборудована возобновляемой энергосистемой, которая сможет повторно включаться и выключаться. С учетом своей полетной миссии и своей мощности, а также окружающей среды ракета может самостоятельно определить лучший план полета с целью выполнить свою миссию.

Окончательной целью запуска ракеты будет выход на намеченную орбиту. В случае нефатальной неисправности, к примеру, при отсутствии взрыва или повреждений структурного характера, "умная" ракета способна самостоятельно реагировать и внести коррективы для решения возникших проблем, включая выход на специальную орбиту для спасения и возвращение на базу с минимальными потерями.

"При возникновении неполадок с двигателем обычная ракета может не справиться с задачей, угрожая упасть на землю или столкнуться с чем-либо", - отметил главный проектировщик "умной" ракеты Гао Лэй.

Другой проектировщик, Шан Тэн, также отметил, что запуск "умной" ракеты должен быть дешевле и все ракеты-носители, находящиеся в активной эксплуатации, должны быть модернизированы в будущем для адаптации к "умным" ракетам.