06 июля 2018, пятница

В Китае разрабатывают "умную" ракету, которая сможет починить себя в полете

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Китае работают над новым поколением ракет

В Китае работают над новым поколением ракет

Китайские инженеры работают над проектом "умной" ракеты, которая способна саму себя чинить и задавать курс полета.

Ракета, которая разрабатывается Китайской академией космических технологий, будет способна самостоятельно воспринимать внешние факторы, оценивать обстановку, задавать цели и вносить коррективы в план полета, сообщает агентство Синьхуа.

Она будет оборудована возобновляемой энергосистемой, которая сможет повторно включаться и выключаться. С учетом своей полетной миссии и своей мощности, а также окружающей среды ракета может самостоятельно определить лучший план полета с целью выполнить свою миссию.

Окончательной целью запуска ракеты будет выход на намеченную орбиту. В случае нефатальной неисправности, к примеру, при отсутствии взрыва или повреждений структурного характера, "умная" ракета способна самостоятельно реагировать и внести коррективы для решения возникших проблем, включая выход на специальную орбиту для спасения и возвращение на базу с минимальными потерями.

"При возникновении неполадок с двигателем обычная ракета может не справиться с задачей, угрожая упасть на землю или столкнуться с чем-либо", - отметил главный проектировщик "умной" ракеты Гао Лэй.

Другой проектировщик, Шан Тэн, также отметил, что запуск "умной" ракеты должен быть дешевле и все ракеты-носители, находящиеся в активной эксплуатации, должны быть модернизированы в будущем для адаптации к "умным" ракетам.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Инновации ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове