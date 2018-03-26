В Китае разрабатывают самолет, похожий на пчелу

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В Китае создают летательный аппарат на основе строения пчелы
Фото: pixabay.com

В Китае создают летательный аппарат на основе строения пчелы

Инженеры из китайского НИИ ракетных технологий CALT разрабатывают летательный аппарат изменяемой конфигурации, вдохновившись строением пчел.

Ученых вдохновило строение брюшка пчелы, которое позволяет насекомым свободно сгибаться и контролировать направление полета, сообщает агентство Синьхуа

По словам конструктора CALT Ху Готуня, аэрокосмический летательный аппарат, который будет вылетать за пределы атмосферы, при обратном вхождении в атмосферу будет временно переходить в режим инерционного парения.

"Мы черпали вдохновение в строении брюшка пчел, которое позволяет им свободно сгибаться и контролировать направление полета", - рассказал Ху Готунь.

На основании гибкого строения пчелиного брюшка специалисты CALT разработали для самолета носовой обтекатель, который меняется на разных стадиях полета. В ходе испытаний они обнаружили, что изменяющийся носовой обтекатель позволяет снизить аэродинамическое сопротивление более чем на 20 процентов.

"Снижение аэродинамического сопротивления позволяет повысить эффективность использования топлива, что в свою очередь имеет большое значение для коммерческого аэрокосмического рынка", - отметил Ху Готунь.

Ранее НВ сообщало, что ученые из Японии представили мини-беспилотники, способные заменить пчел в опылении цветковых растений. Такие разработки стали особенно актуальными в последние годы, так как популяция пчел во всем мире неуклонно сокращается.

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