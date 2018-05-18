В Китае представили суперкомпьютер нового поколения

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В Китае представили новый суперкомпьютер
Фото: Синьхуа

В Китае представили новый суперкомпьютер

Тяньцзиньский национальный суперкомпьютерный центр представил на проходящем в городе Тяньцзине Всемирном интеллектуальном конгрессе прототип суперкомпьютера.

Устройство под названием "Тяньхэ-3" способно выполнять до 1 квинтиллиона операций в секунду, сообщает агентство Синьхуа

Это первая официальная презентация данного прототипа. Ожидается, что новый суперкомпьютер сыграет важную роль в решении таких глобальных проблем, как энергетический кризис, медицина и изменение климата.

В частности, эту супермашину планируется использовать в генной инженерии при анализе белков. Таким образом, нас могут ждать новые открытия в области медицины. Также "Тяньхэ-3" сможет детально моделировать землетрясения.

Инженер Национального суперкомпьютерного центра в Тяньцзине Чжан Тин, сообщала ранее, что вычислительная способность суперкомпьютера нового поколения в 200 раз превысит мощность первого в стране суперкомпьютера Тяньхэ-1 с производительностью квадриллион вычислений в секунду.

Как уверяют инженеры, новый суперкомпьютер получит основной чип, автономную операционную систему и автономную операционную вычислительную среду собственной китайской разработки, что должно повысить привлекательность "китайских инноваций".

Летом 2017 года НВ сообщало, что среди 500 самых мощных вычислительных устройств в мире - 202 китайских и только 143 американских. При этом китайские суперкомпьютеры Sunway Taihulight и Tianhe-2 в четвертый раз подряд заняли первую и вторую позиции в списке.

 

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