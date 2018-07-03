03 июля 2018, вторник

В Китае объявили о создании работающей лазерной винтовки

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Корпус лазерной штурмовой винтовки ZKZM-500
Фото: ZKZM Laser

Корпус лазерной штурмовой винтовки ZKZM-500

Китай претендует на использование лазерного оружия реального действия, которое "мгновенно сжигает" кожу человека.

Как уверяют разработчики, новая лазерная штурмовая винтовка ZKZM-500 способна поражать цель с километра, воспламенять объекты и сжигать кожу человека, пишет Gizmodo

Оружие, которое стреляет разрушительным лазерным лучом, было мечтой военных исследователей на протяжении десятилетий. И вот специалисты Сианьского института оптики при Китайской академии наук создали прототип винтовки ZKZM-500, которая стреляет лазером. Ее уже прозвали "лазерным АК-47"

Оружие калибра 15 мм весит три килограмма, примерно столько же, сколько автомат АК-47, и имеет дальность стрельбы 800 метров. Устройство может быть смонтировано на автомобилях, лодках и самолетах.

В случае захвата заложников винтовка может быть использована для стрельбы по окнам для временного отключения похитителей. ZKZM-500 также может использоваться в тайных военных операциях. Луч достаточно мощный, чтобы прожечь бензобак. Стоимость новинки составляет около $15000.

Винтовка полностью бесшумна и способна ослепить противника и повредить сетчатку глаза. При этом лазер настроен на невидимую частоту, поэтому человек не сможет понять, откуда его атаковали. Литиевая батарея оружия, по-видимому, может обрабатывать более 1000 лазерных импульсов, которые продолжаются около двух секунд.

Однако необходимо отметить, что существует Протокол Организации Объединенных Наций по слепящему лазерному оружию, который вступил в силу в 1998 году и был подписан 108 странами по всему миру. Он запрещает использование оружия, которое специально предназначено для доведения человека до необратимой слепоты.

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