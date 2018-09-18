В Китае испытали один из самых больших в мире гидросамолетов

Самолет-амфибия китайского производства AG600 совершил испытательное скольжение по воде на низкой и средней скорости.

Вскоре он перейдет к высокоскоростным испытаниям на воде, сообщает агентство Синьхуа.

Как сообщила компания универсальных самолетов при Китайской авиастроительной корпорации, испытания самолета AG600 проходили с 2 по 13 сентября на водном аэродроме города Цзинмэнь в центральной провинции Хубэй, где он совершил восемь низко- и среднескоростных скольжений общей продолжительностью 552 минуты.

В ходе испытаний разработчики проверили самолет на аэродинамическую и гидродинамическую управляемость, стабильность работы и водонепроницаемость. Итоги испытаний показали, что все системы самолета функционируют нормально и стабильно.

Самолет-амфибия AG600 разработан собственными силами Китая и предназначен специально для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций на море. Он успешно совершил свой первый испытательный полет над сушей 24 декабря 2017 года.

В ряде мировых СМИ, в том числе Синьхуа, утверждалось, что AG600 является "крупнейшим в мире" самолетом-амфибией. На самом деле, крупнейшим в истории авиации гидропланом является Hughes H-4 Hercules, построенный в 1947 году - это один из четырех самых больших самолетов в мире.

Hughes H-4 Hercules — транспортная деревянная летающая лодка, разработанная американской фирмой Hughes Aircraft под руководством миллионера Говарда Хьюза. Этот 136-тонный самолет, первоначально обозначенный НК-1 и получивший неофициальное прозвище Spruce Goose, был самой большой когда-либо построенной летающей лодкой, а размах его крыла в 98 метров оставался рекордным до 31.05.2017, когда был представлен двухфюзеляжный транспортный самолет Stratolaunch с размахом крыльев 117 метров. Самолет был предназначен для транспортировки 750 солдат при полном снаряжении.