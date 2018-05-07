В Канаде разработали принтер для восстановления глубоких ран

Исследователи из Университета Торонто разработали портативный 3D-принтер для кожи, который помогает залечить глубокие раны.

Авторы работы уверяют, что это первое устройство, которое формирует ткань на месте травмы и устанавливает ее в ране в течение двух минут или меньше, пишет TechXplore.

Исследование, проводилось под руководством доцента Акселя Гюнтера из факультета прикладной науки и техники и в сотрудничестве с доктором Марком Йешке, директором Центра Росса Тилли Берна в больнице Саннибрук и профессором иммунологии на медицинском факультете Университета Торонто.

У пациентов с глубокими кожными ранами могут быть сильно повреждены все три слоя кожи - эпидермис, дерма и подкожная клетчатка. Нынешнее предпочтительное лечение называется трансплантацией кожи толстой толщины, где здоровая донорская кожа прививается на поверхностный эпидермис и часть лежащей в основе дермы.

При такой трансплантации на больших ранах требуется достаточная здоровая донорская кожа для прохождения всех трех слоев, и достаточная кожа для трансплантата редко доступна. Хотя существует большое количество тканезащищенных заменителей кожи, они еще не широко используются в клинических условиях.

"Большинство современных трехмерных биопринтеров громоздки, работают на низких скоростях, являются дорогостоящими и несовместимы с клиническим применением", - объясняет Аксель Гюнтер.

Исследовательская группа полагает, что их принтер - это платформа, способная преодолеть эти барьеры, улучшая процесс заживления кожи.

Карманный принтер для кожи похож на белую раздаточную ленту - за исключением того, что рулон ленты заменяется микроустройством, которое образует тканевые листы. Вертикальные полосы био-чернил, состоящие из биоматериалов на основе белка, включая коллаген, самый распространенный белок в дерме, и фибрин, белок, участвующий в заживлении ран, проходят по внутренней стороне каждого листа ткани.

Портативное устройство имеет размер небольшой коробки для обуви и весит менее килограмма. Оно также требует минимальной подготовки оператора и исключает стадии стирки и инкубации, которые требуются многим традиционным биопринтерам.