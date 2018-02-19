В Японии разработали сверхтонкий дисплей, который крепится к коже

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Так выглядит дисплей на коже человека
Скриншот с видео

Так выглядит дисплей на коже человека

Группа исследователей из Токийского университета разработала сверхтонкий светодиодный дисплей, который можно приклеивать на человеческую кожу.

Такой дисплей может, к примеру, отображать электрокардиограмму или другие медицинские показатели, пишет EurekAlert!

Новая интегрированная система сочетает в себе гибкий деформируемый дисплей с легким датчиком, состоящим из дышащего электрода и модуля беспроводной связи. Медицинские данные, измеренные датчиком, такие как электрокардиограмма, могут быть отправлены беспроводным способом на смартфон или в облако для хранения.

Помимо датчиков, "кожа" состоит из сети мелких диодов. Вместе они образуют экран, который способен отображать информацию с датчиков. На нем указывается пульс или показания кардиограммы. Ученые считают, что это удобный способ наблюдать за организмом.

Новый дисплей намного более устойчив к износу и растяжению, чем предыдущие носимые экраны. Он построен на новой структуре, которая минимизирует напряжение, возникающее в результате растяжения на стыке твердых материалов, таких как микродиоды и мягкие материалы, такие как эластичная проводка - основная причина повреждения для других моделей.

"Наш дисплей демонстрирует простую графику. Поскольку он изготовлен из тонких и мягких материалов, он может быть деформирован свободно. Это будет особенно удобно для пожилых людей, которых обременяют многочисленные медицинские приборы", - заявил один из создателей дисплея, профессор Токийского университета Такао Сомейа.

Экспериментальный образец, который создан на мощностях Dai Nippon Printing уже может растягиваться на 45% от изначальных размеров. Экран имеет разрешение 24х16, чего вполне хватает для отображения важных данных.

Датчик кожи можно носить на коже непрерывно в течение недели, не вызывая воспаления. Хотя этот датчик был способен измерять температуру, давление и электрические свойства мышц, во время тестирования он успешно зарегистрировал электрокардиограмму.

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