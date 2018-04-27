В Японии разработали автомобиль-трансформер

Японские инженеры представили робота J-deite RIDE, который превращается в двухместный автомобиль.

Судя по видео, процесс трансформации занимает всего несколько минут, пишет TechCrunch.

Робота создали инженеры из фирмы Asrates Corp. Проект занял у сотрудников компании три года, в результате чего появился 4-метровый автомобиль, способный на протяжении минуты превращаться в робота высотой 3,7 метров. Процесс трансформации агрегата выполняет с пассажирами внутри салона.

Как рассказал один из создателей робота Кендзи Исида, он вдохновлялся героями-трансформерами из аниме.

"Конечно, если бы это был фильм, против Jaegers, который может изменить форму за считанные секунды, у нового робота не было бы шансов. Но это не кино, а настоящая жизнь, поэтому робот очень впечатляет", - признаются журналисты TechCrunch.

Автомобиль-трансформер развивает скорость до 60 км/ч, робот передвигается медленнее. Также указывается, что машиной можно управлять дистанционно. Разработчики надеются, что их проект пригодится в развлекательной индустрии — парках развлечений и уличных праздниках.