05 июня 2018, вторник

В Гонконге создали материал, который заменит роботам двигатели

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Профессор Алонсо Нган и его ассистент показывают новый материал
Фото: The University of Hong Kong

Профессор Алонсо Нган и его ассистент показывают новый материал

Инженеры из университета Гонконга создали новый материал, который сокращается под воздействием видимого света.

Искусственные мышцы из нового материала могут заменить традиционные громоздкие двигатели и пневматические приводы роботов, пишет Science Daily

Команда инженеров во главе с профессором Альфонсо Нганом Хин-ваном, профессором кафедры материаловедения и специалистом по инженерным материалам инженерного факультета Гонконгского университета описала новый действующий материал - гидроксид-оксигидроксид никеля (Ni(OH)2-NiOOH). Это вещество интересно тем, что в нем между плоскостями кристалла могут находиться молекулы воды, которые можно высвободить из кристалла под действием света.

Исследователи создали из этого материала искусственные мышцы, добавив к активному веществу слои никеля и золота. Они показали, что получившийся материал очень быстро изгибается под действием видимого света.

По данным авторов работы, миниатюрная мышца из такого материала поднимает груз массой 25 миллиграммов — в примерно сто раз выше собственного.

Ранее НВ сообщало, что в армии Южной Кореи часть военных заменят роботами. Армия может использовать беспилотные разведывательные средства, беспилотные летательные аппараты и беспилотных роботов для обнаружения мин.

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