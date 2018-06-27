В Facebook отказались от создания беспилотников для раздачи интернета

Компания прекращает разработку беспилотных летательных аппаратов, которые обеспечивают беспроводной доступ в Интернет и увольняет сотрудников подразделения.

Руководитель проекта по созданию беспилотника Aquila покинул компанию еще в мае, пишет Science Alert.

Цель проекта Aquila заключалась в том, чтобы обеспечить беспроводной доступ в интернет с помощью воздушных судов в части мира без традиционной инфраструктуры связи, однако в Facebook говорят, что он не отказывается от этих усилий полностью.

Теперь инженеры сосредоточятся на создании конкретных компонентов, таких как батареи и управляющие компьютеры для других воздушных транспортных средств. Но он больше не будет строить эти самолеты.

"Мы решили, что сейчас самое подходящее время, чтобы сосредоточиться на следующем наборе инженерных и регуляторных задач для подключения HAPS. Это означает, что мы больше не будем разрабатывать и строить собственные самолеты", - написал представитель Facebook Яэль Магуай.

В 2017 году компания рассмотрела вопрос о редизайне беспилотного летательного аппарата, прежде чем принимать решение об отмене его разработки, но, по-видимому, этого было недостаточно для сохранения проекта. Также Facebook изучал возможность создания базы беспилотных летательных аппаратов в космопорте в пустыне в Нью-Мексико, но в конечном итоге отказался от этих усилий.

Сейчас Facebook будет работать с Airbus и другими партнерами над технологиями связи для подобных систем.

Ранее НВ сообщало, что летом 2016 года Facebook испытал беспилотный летательный аппарат Aquila, предназначенный для раздачи интернета с воздуха. В ходе теста дрон провел в полете втрое больше времени, чем планировалось изначально