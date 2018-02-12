В Британии разрабатывают самолет бизнес-класа с вертикальным взлетом и посадкой

Стартап Samad Aerospace готовит к выпуску первый в мире бизнес-джет с вертикальными взлетом и посадкой.

Самолет под названием Starling Jet будет рассчитан на 10 человек, пишет CNBC.

Бизнес-джет использует электротягу при взлете и посадке, а также для полетов на короткие расстояния в черте города. На большой высоте и во время полетов по протяженному маршруту самолет переходит в горизонтальный режим, а его работу обеспечивает дизельный турбовентиляторный двигатель.

Аппарат создан по схеме "смешанное крыло", в которой фюзеляж переходит в консоли крыла. При такой схеме подъемную силу создает не только крыло, но и сам фюзеляж. Бизнес-джет получит V-образное хвостовое оперение, между килями которого размещен один из трех электрических пропеллеров. Еще два установлены в задних частях правой и левой консолей крыла.

Первый прототип самолета Starling Jet с вертикальным взлетом был показан в ходе авиашоу Singapore Airshow 2018. Но представить полностью готовый к полетам аппарат разработчики рассчитывают не раньше 2024 года.

По словам генерального директора Samad Aerospace, Сайеда Мохсени, новый реактивный самолет дешевле и быстрее, чем многие другие варианты для тех, кто нуждается в вертолете или бизнес-джете для коммерческих или гуманитарных перевозок. По его словам, новый самолет "безопаснее, чем автомобиль, так как это - электрическое транспортное средство, но такое же роскошное, как частный самолет".

Мохсени отметил, что средняя скорость вертолетов составляет около 450 километров в час, а средний диапазон полета - около 750 километров. Для сравнения, скорость Starling Jet может достигать 740 километров в час с диапазоном в 2400 км. "Это большая разница в возможностях", - добавил Мохсени.

Создатели самолета подчеркивают, что Starling Jet можно будет использовать не только для перевозки VIP-персон, но и в качестве средства для быстрой эвакуации пострадавших из районов, где нет взлетных полос.