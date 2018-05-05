В Британии разрабатывают беспилотник, который может год оставаться в воздухе

Компании BAE Systems и Prismatic работают над созданием беспилотника на солнечных батареях, который сможет непрерывно летать в течение года.

Аппарат с 35-метровым размахом крыльев и весом всего 150 кг будут использовать для наблюдения и обеспечения связи в отдаленных районах, сообщает The Sun.

Беспилотник PHASA-35 использует солнечные лучи в течение дня, чтобы зарядить батарею, которая позволит ему работать в темное время суток. Он использует долговечные аккумуляторные технологии и ультралегкие солнечные элементы для потенциального обеспечения полета на срок до 12 месяцев.

Беспилотник сможет выполнять широкий спектр задач, в том числе осуществлять наблюдение и поддерживать связь в удаленных районах. Его первые испытательные полеты ожидаются в следующем году после того, как модель масштаба один к четырем завершила успешный первый полет в прошлом году.

"PHASA-35 имеет возможность революционно изменить наши представления о связи. Я хотел бы выразить огромную благодарность команде, которая неустанно работала в течение последних двух лет, чтобы разработать PHASA-35 как проверенную, экономичную и надежную систему", - говорит Пол Брукс, основатель и управляющий директор Prismatic Ltd.

Майкл Кристи, директор по стратегии в авиационном секторе BAE Systems, сказал: "Prismatic - быстро развивающаяся и перспективная думающая компания, а PHASA-35 - отличный пример того, что команда может достичь за короткий промежуток времени. Мы стремились инвестировать в программу в рамках нашей долгосрочной стратегии изучения новых технологий и решений в области воздуха и космоса".

Как рассказали ученые, планируется замена подобными дронами более дорогостоящих спутников.