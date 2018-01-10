В Австралии успешно испытали легкий электросамолет

Словенский производитель легких самолетов Pipistrel испытал свой первый полностью электрический самолет Alpha Electro.

Воздушное судно проходило летные испытания в аэропорту города Перт, сообщает Futurism.

Для того, чтобы привнести электрические самолеты в небо Австралии, Pipistrel работает с местным стартапом Electro.Aero. Новый самолет в будущем планируется использовать для полетов на остров Роттнест, который расположен в 18 км от континентального побережья Западной Австралии.

Такие задачи объясняют, почему дальность полета модели Alpha Electro сравнительно невелика. Двухместный самолет способен находиться в воздухе в течение часа и достигать крейсерской скорости 85 узлов (157 км/ч).



Alpha Electro оснащен 60-киловаттным электромотором с 80 л. с. от Siemens и аккумуляторами — примерно такими же, какие установлены в электромобилях Tesla. Предполагается, что до полного износа батарей электросамолет сможет пролететь в общей сложности 1000 часов. При этом себестоимость одного часа пребывания в полете Alpha Electro составляет всего $3.

Отмечается, что совокупные расходы на ремонт и содержание таких самолетов довольно низкие, что вкупе с прочими эксплуатационными качествами обещает им большое будущее. Дело в том, что Австралия – обширный пустынный континент и летать здесь выгоднее, чем ездить по дорогам.