В аэропорту Сиднея вместо паспортов будут использовать распознавание лица

На этой неделе некоторые пассажиры международного аэропорта в австралийском Сиднее станут участниками программы, которая намерена заменить паспорт проверкой лица.

Клиенты компании Qantas Airways будут иметь возможность пройти регистрацию, проверку багажа и выход на посадку, не предъявляя паспорт, пишет Gizmodo.

Решение допустить к тестам реальных пассажиров предполагает, что система работает нормально. Длительность тестового периода — 3 месяца, по результатам которых примут решение о будущем подхода. Если все пройдет успешно, развертывание системы бесконтактной идентификации планируется в марте 2019 года.

"В будущем не будет жонглирования паспортами и сумками при регистрации, нам не придется копаться в карманах и смартфонах, чтобы показать посадочный талон", - рассказал генеральный директор аэропорта Джефф Калберт.

На систему Seamless Traveller, которая в перспективе позволит в значительной степени отказаться от привычного паспортного контроля и очередей будет выделено $94 миллиона в течение пяти лет.

"Qantas также планирует предлагать клиентам лайнеров "более персонализированный опыт", основанный на распознавании лица. Я понятия не имею, что это значит, но мы уже поинтересовались у представителей Qantas", - заключает журналист Gizmodo Ретт Джонс.

Ранее НВ сообщало, что британская система распознавания лиц показала 92% ложных срабатываний. На группе в 170 тысяч человек система сработала 2470 раз. Оказалось, что камеры были настроены слишком агрессивно. Из выявленных потенциальных преступников 2 297 ошибочно были помечены программным обеспечением распознавания лиц - так называемое ложноположительное срабатывание.