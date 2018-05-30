Украинские разработчики прошли в финал конкурса космических инноваций ActInSpace

Национальный отбор ActInSpace в Украине, в котором приняли участие 15 команд, прошли три группы разработчиков.

Победитель примет участие в международном финале конкурса, который состоится 27 июня в рамках Toulouse Space Show, пишет Интерфакс-Украина.

Киевская команда Space Cossacks, которая заняла первое место среди участников украинского этапа, будет представлять Украину в финале во Франции. Она приняла "вызов" Министерства обороны Франции, предложив свою идею создания так называемой Unmanned hybrid Air Platform – автономной гибридной воздушной платформы.

Гибридная платформа Space Cossacks способна изменять объем и подъемную силу, сможет обеспечивать решение поставленных задач на высоте до 5 км в течение 24 часов.

Среди финалистов украинского ActInSpace также киевская R&D команда Future Mechanics с проектом беспилотного автомобиля будущего, а также команда Orbital service из Днепра, представившая проект возвращаемой спутниковой платформы многократного применения, предназначенной для временного размещения объектов на орбите.

Как отметил член жюри конкурса, руководитель украинского офиса американской EOS Data Analytics Владимир Васильев, коммерциализация космоса сформировала новые тренды в космической деятельности, которые все еще не находят отражения в инновационных решениях представителей украинских космических стартапов.

"Часто у команд есть инновационные идеи, в то же время абсолютно не проработана бизнес-модель, нет ответа на вопрос: как монетизировать проект. Нам нужно создать экосистему, в которой будет развиваться предпринимательство", - сказал он, подчеркнув: "Космос уже давно не является прерогативой государств и огромных корпораций, Здесь есть место и для небольших компаний, главное - найти свою уникальность".