Ученые впервые напечатали на 3D-принтере роговицу глаза

Исследователи из Университета Ньюкасла впервые в истории создали роговицу для человеческого глаза методом трехмерной печати.

Авторы работы уверяют, что новая техника может быть использована в будущем для обеспечения неограниченного числа донорских роговиц, говорится в статье Science Daily.

Роговица играет важную роль в фокусировании зрения. Сейчас существует значительная нехватка роговиц, доступных для трансплантации, причем 10 миллионов человек во всем мире требуют хирургической операции для предотвращения слепоты. Кроме того, почти 5 миллионов человек страдают от полной слепоты из-за рубцевания роговицы, вызванной ожогами, рваными ранами и тому подобным.

Ученые взяли стволовые клетки от здорового донора роговицы, смешали их с альгинатом и коллагеном и создали из этой смеси раствор, подходящий для печати, который назвали "биочернилами". С помощью простого и дешевого 3D-биопринтера ученые успешно сумели напечатать формы, максимально напоминающие человеческие роговицы. На печать ушло меньше 10 минут.

"Наш уникальный гель - комбинация альгината и коллагена - удерживает стволовые клетки живыми, производя материал, достаточно жесткий, чтобы сохранять форму, но достаточно мягкую, чтомбы его можно было выдавить из сопла 3D-принтера", - говорит ведущий автор новой работы Че Коннон, профессор Ньюкаслского университета.

"Это основывается на нашей предыдущей работе, в которой мы сохраняли клетки живыми в течение нескольких недель при комнатной температуре внутри аналогичного гидрогеля. Теперь у нас есть готовые к использованию биочернила, которые содержат стволовые клетки, позволяющие пользователям печатать ткани, не беспокоясь о выращивании клеток в отдельности", - добавил он.

Ученые также продемонстрировали, что могут создать роговицу, соответствующую уникальным характеристикам пациента. Просканировав глаз пациента, исследователи смогли быстро напечатать роговицу, которая точно соответствовала его размерам и форме.

"Теперь наши 3D-печатные роговицы должны пройти дальнейшие испытания, и это будет за несколько лет до того, как мы сможем использовать их для трансплантации. Однако мы показали, что этот подход имеет потенциал", - подчеркнул Коннор.