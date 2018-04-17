Ученые случайно создали фермент, который разрушает пластиковые отходы

Исследователи разработали фермент, который может переваривать некоторые виды пластмасс.

Открытие было сделано случайно, при изучении бактерий Ideonella sakaiensis, пишет Science Alert.

"Интуиция и случайность часто играют значительную роль в фундаментальных научных исследованиях, и наше открытие здесь не является исключением. Это непредвиденное открытие говорит о том, что есть возможности для дальнейшего улучшения этих ферментов, приближая нас к решению проблемы утилизации постоянно растущей горы пластмассы", - говорит структурный биолог Джон МакГихан из Университета Портсмута в Великобритании.

Бактерии Ideonella sakaiensis были обнаружены в ходе скрининга образцов почвы, воды и ила, взятых из места переработки пластиковых бутылок в городе Сакаи, Япония. эти бактерии способны переработать тонкую (0,2 миллиметра) пленку ПЭТ за шесть недель при температуре 30°C. Этот показатель слишком мал для использования бактерий при переработке отходов и ученые искали способ его улучшить.

Команда МакГихана, в том числе исследователи Национальной лаборатории возобновляемой энергии Министерства энергетики США (NREL), наткнулась на необычный фермент, когда исследовали кристаллическую структуру PETase - вещества, которое помогает японскому микробу Ideonella sakaiensis разрушать пластик.

"Возможность увидеть внутреннюю работу этого биологического катализатора предоставила нам чертежи для разработки более быстрого и эффективного фермента", - говорит МакГихан.

В настоящее время исследователи работают над улучшением фермента, что позволит использовать его для разрушения пластиков за короткий промежуток времени.

Ранее НВ сообщало, что ученые из Кембриджского университета обнаружили способность утилизировать пластик у личинок моли, которые обычно питаются воском из пчелиных ульев. Эксперименты британских ученых показали, что это насекомое может разрушать химические связи в пластике по тому же принципу, как оно переваривает воск.