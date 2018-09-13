Ученые разработали новый класс антибиотиков, которые могут убивать супербактерии

Исследователи из биотехнологической корпорации Genentech утверждают, что разработали новый ряд препаратов, которые могут проникать сквозь мембрану клетки самых опасных бактерий.

Вещество с кодовым названием G0775, способно уничтожать так называемые грамотрицательные бактерии, пишет Science Alert.

Эти бактерии отличаются тем, что у них есть внешняя мембрана, которая препятствует проникновению веществ внутрь клетки. Обычные антибиотики, такие, как пенициллин, проникают в клетки грамположительных бактерий и уничтожают их, а вот с грамотрицательными справиться не могут.

Название этих бактерий связано с именем датского бактериолога Ганса Христиана Грама, который обнаружил, что у части бактерий фиолетовый краситель проникает внутрь клетки, а у части - нет. Большинство так называемых супербактерий тоже относятся к грамотрицательным.

В то время как ученые нашли множество изощренных способов бороться с ростом грамположительных бактерий, грамотрицательные все еще представляют собой проблему, - согласно исследователям, стоявшим за последним открытием, двойная мембрана таких бактерий в течение десятилетий препятствовала усилиям по поиску эффективных для них антибиотиков.

Чтобы спроектировать новое оружие в борьбе с бактериями, ученые обратили внимание на класс молекул, которые называются ариломицинами. Они уже показали свой потенциал в качестве антибиотиков против грамположительных бактерий, таких как стафилокок. Эти химические вещества работают путем блокирования фермента, который мешает белкам перемещаться через мембрану бактерий.

"В этом исследовании мы использовали методы медицинской химии для изменения ариломицина с целью разработки модифицированных молекул, включая G0775, которые на порядок более эффективны, чем ариломицин, и способны эффективно проникать через бактериальную наружную мембрану", - поясняют исследователи.

По словам авторов работы, новое вещество во время тестов успешно уничтожило штамм бактерии Klebsiella pneumoniae, который уже устойчив к 13 антибиотикам.