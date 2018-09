Убийственный Twitter. Как твиты Илона Маска могут лишить его работы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США судится с Илоном Маском из-за твита о смене формы бизнеса Tesla. Агентство требует штрафных выплат и устранения Маска с позиции руководителя компании.

Почти через два месяца после злосчастного твита основателя Tesla Илона Маска о переходе его компании на приватную форму бизнеса, Комиссия по ценным бумагам и биржам США все-таки решила наказать предпринимателя за голословность.

Тогда Маск написал, что избавит Tesla от инвесторов и производитель электрокаров больше не будет публичным, когда его акции достигнут $420.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.