Убийственный Twitter. Как твиты Илона Маска могут лишить его работы

Комиссия по ценным бумагам и биржам США судится с Илоном Маском из-за твита о смене формы бизнеса Tesla. Агентство требует штрафных выплат и устранения Маска с позиции руководителя компании.

Почти через два месяца после злосчастного твита основателя Tesla Илона Маска о переходе его компании на приватную форму бизнеса, Комиссия по ценным бумагам и биржам США все-таки решила наказать предпринимателя за голословность.

Тогда Маск написал, что избавит Tesla от инвесторов и производитель электрокаров больше не будет публичным, когда его акции достигнут $420.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Но, как оказалось, генеральный руководитель Tesla немного переоценил свои возможности и так и не смог выкупить предприятие у акционеров. Маск был убежден, что Суверенный фонд Саудовской Аравии обеспечит его деньгами, хотя позже эта информация несколько раз опровергалась.

Все это время в сети спорили, какая участь ждет гения-инженера за поспешный твит. Ведь он не предупредил ни совет директоров компании, ни американскую биржу NASDAQ и просто распространил важнейшую финансовую информацию от первого лица на аудиторию в 22 млн людей.

Из-за этого твита, акции Tesla выросли на 11%, и многие заговорили о манипуляции ценными бумагами и необходимости пресечь подобные трюки Маска на рынке.

И, как уже сообщало НВ, на днях в Нью-Йорке Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Маска за “введение инвесторов в заблуждение посредством ложных заявлений”.

В судебном иске представители Комиссии говорят о легкомысленности и эксцентричном поведении основателя Tesla и требуют не только штрафных санкций, но и устранения Илона с должности руководителя компании.

“Маск публично ложно заявил о переходе Tesla на приватную форму бизнеса в середине активного торгового дня. По сути и по факту, Маск даже не обсудил детали сделки и ее цену с потенциальными источниками финансирования”, - указано в заявлении Комиссии.

Честность - это самая важная черта в моей жизни

Согласно Bloomberg, Маск считает иск несправедливым и говорит, что это его “расстроило и глубоко разочаровало”: “Я всегда принимал решения в интересах правды, открытости и инвесторов. Честность - это самая важная черта в моей жизни, и факты покажут, что я никоим образом не скомпрометировал это”.

Эксперты отмечают, что решение по судебному иску можно ожидать уже в скором времени, поскольку дело касается всего нескольких твитов.

Напомним, что помимо нападок Комиссии по ценным бумагам, Tesla и так сейчас переживает очередной кризис. В период с 7 августа по 28 сентября 2018-го, акции компании упали почти на 20%.

Недавно, Илон Маск рассказал о проблемах в сфере логистики и предупредил клиентов, что сроки доставки автомобилей могут увеличиться.

Кроме этого, пошатнуло надежность бренда и последнее обновление бортовой системы Tesla, после которого в некоторых автомобилях перестал работать встроенный автопилот.

На фоне этих событий, увольнение Илона Маска может стать серьезным ударом по будущему Tesla. Хотя, главный выдумщик современности выбирался и не из таких передряг.