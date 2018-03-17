Toyota создала робота-баскетболиста, который "играет" лучше спортсменов-людей

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Робот точно бросает мяч в корзину, а также может помогать другим спортсменам
Toyota

Робот точно бросает мяч в корзину, а также может помогать другим спортсменам

В Японии компания Toyota создала робота-баскетболиста, который бросает мяч в корзину, когда есть возможность свободного броска.

Об этом сообщает Mashable Daily.

"Когда работа поставили играть против профессиональных спортсменов, CUE (название работа) победил", - говорится в сообщении.

Забрасывание мяча - не все, что умеет робот. CUE также может помочь игроку выбрать лучшую позицию для того, чтобы осуществить идеальный бросок.

Ранее сообщалось, что в Японии испытали робота-волейболиста.

 

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