Топ-10 фактов о первом в мире гибридном самолете бизнес-класса с вертикальным взлетом и посадкой. Инфографика

На выставке Singapore Airshow 2018 британская компания Samad Aerospace представила Starling Jet, прототип первого в мире гибридного самолета бизнес-класса с вертикальным взлетом и посадкой.

НВ приводит Топ-10 фактов об уникальном самолете, который будет полностью готов к эксплуатации уже в 2024 году.

1. Стоимость Starling Jet составит $8,9 млн, а вместимость - 10 пассажиров.

2. Самолет предназначен для бизнес-перелетов, а также для быстрой эвакуации в условиях отсутствия взлетных полос.

3. Максимальная скорость полета - 740 км/ч, а максимальная дальность - 2400 км.

4. Starling Jet оснащен пятью электрическими и дизельными двигателями. Дизельно-турбовентиляторный двигатель, размещенный между килями оперения, заряжает акумулятор. Две гибридные силовые установки на крыльях используют электричество и/или дизельное топливо для движения самолета.

5. Электротяга используется для взлета, посадки и полетов в черте города. Для создания подъемной силы при вертикальном взлете и посадке двигатели будут отклоняться назад.

6. Дизельное топливо будет расходоваться при полете на большой высоте на длительные дистанции. После набора высоты двигатели перейдут в горизонтальное положение для обеспечения полета.

7. Для взлета и посадки самолету достаточно площадки наподобие вертолетных размером 15 на 15 метров, что исключает необходимость захода в аэропорт и размещения на стоянках для самолетов. Это позволяет существенно сокращать время перелетов.

8. Самолет имеет специальную конструкцию крыла. Такое крыло называется смешанным или гибридным. Фюзеляж в нем плавно переходит в треугольное крыло. Подъемную силу создают не только крылья, но и фюзеляж, что позволяет снизить потребление топлива до 20-30%. Кроме того, такой самолет более управляем и компактен.

9. Хвостовое оперение самолета V-образное. Это снижает общий вес и улучшает аэродинамические качества. Между килями оперения размещен один из гибридных двигателей.

10. Чтобы управлять Starling Jet, пилоту понадобится пройти подготовку в летной школе продолжительностью 20 часов.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №7 от 22 февраля 2018 года