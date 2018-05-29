Толстые тролли. Модель Ким Кардашьян назвали автором научной работы

Ким Кардашьян вместе с исследователем из Массачусетского технологического института (MIT) опубликовала научную статью.

Особенностью статьи является то, что она создана при помощи программы генерации текстов SCIgen, говорится в блоге Retraction Watch.

В авторах статьи указаны фотомодель Ким Кардашьян, создатель Bitcoin Сатоши Накамото и сотрудник Института биомедицинский исследований имени Уайтхэда Томаш Плюскал. Статья под названием "Wanion: Refinement of Rpcs" опубликована в международном журнале "Drug Designing & Intellectual Properties International Journal" (Наркотики и интелектуальная собственность").

В названии статьи использовано архаичное слово "Wanion", которое можно перевести как "чума" или "месть". Томаш Плюскал не объяснил появление этого слова в заглавии, рекомендовав ознакомиться с текстом работы.

Когда Томашу Плюскалу указали в интервью, что статья "имеет поразительное сходство с другими, написанными SCIgen, случайным генератором текстов", который разработали в MIT, ученый согласился с выводами журналистов.

"Действительно, я некоторое время использую SCIgen. Это фантастический инструмент, который экономит много времени и снижает нагрузку и стресс, связанные с подготовкой научных работ. Это самая передовая технология MIT", - признался Томаш Плюскал.

По его словам, научные таланты Ким были недооценены, а сотрудничество с ней было плодотворным. По словам Томаша, Ким поддерживала связь с соавтором посредством постов в своем Instagram. "Разумеется, содержание этой статьи никогда не достигло бы такого уровня без вклада Ким", - уверяет Томаш Плюскал.

"У нас были некоторые трудности с попыткой опубликовать эту статью в так называемых традиционных журналах, но DDIPIJ был очень вежлив и приветлив. Экспертная оценка завершилась через 4 дня, и нам даже не пришлось пересматривать статью. Это похоже на мечту каждого ученого, не так ли? Теперь я рекомендую DDIPIJ всем моим коллегам, особенно тем, кто также использует SCIgen", - подчеркивает Плюскал, намекая, очевидно, на низкий уровень проверки работ в подобных изданиях.

Также Томаш прошелся по современным наукометрическим показателям, в частности - индексу Хирша, который используется для оценки научной продуктивности исследователей.

"Поскольку у меня нет учетной записи Twitter, мой индекс Кардашьян по определению равен нулю, и я надеюсь, что он останется таким. Будет ли эта работа оказывать какое-либо влияние на K-Index Ким, трудно предсказать на данный момент. В конце концов, ее индекс Кардашьян уже довольно высок", - заявил Плюскал. Действительно, у Ким Кардашьян более 60 млн подписчиков в Twitter, она входит в десятку самых популярных микроблогеров в мире.

В 2017 году НВ сообщало, что стаффордширский терьер по кличке Олли стал автором рецензий в нескольких не вполне чистоплотных научных журналах. Владелец Олли, специалист в области здравоохранения Майк Дауб, создал фальшивую персону для Олли, чтобы выявить проблемы с "дрянными журналами". Собака "написала" рецензии на такие темы, как респираторная медицина, психиатрия и профилактика наркомании.