Teslaquila. Илон Маск решил выпускать текилу

Известный бизнесмен и изобретатель Илон Маск решил выпускать текилу под брендом Tesla - компании, которая специализируется на производстве электромобилей.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter и выложил фото этикетки бутылки с алкогольным напитком.

Текила Маска будет называться Teslaquila.

Перед этим американское издание CNBC написало о том, что Tesla подала заявку на регистрацию "спиртного напитка из растения агава". В качестве подтверждения этой информации Маск и опубликовал этикету "теслакилы".