Tesla в небе. Норвегия протестировала свой первый полностью электрический самолет

Словенская компания Pipistrel по заказу норвежского оператора аэропортов Avinor испытала в столице Норвегии электросамолет Alpha Electro G2.

Как и планировалось, полет длился всего несколько минут, Alpha Electro G2 летал вокруг аэропорта Осло, пишет Digital Trends.

Самолет пилотировал лично норвежский министр транспорта Кетил Солвик-Олсен, в качестве пассажира на борту был Даг Фальк-Петерсен, глава государственного предприятия Avinor, которое управляет большинством аэропортов страны.

Солвик-Олсен сказал, что демонстрационный полет был доказательством того, что коммерческая компания, использующая электрические самолеты, "не далекое видение будущего, а реальность, достижимая в течение нескольких лет".

Проект норвежских властей предполагает, что уже к 2025 году жителям будут предоставляться услуги коммерческих перевозок с использованием электрических самолетов, а 2040 году страну ожидает электрификация всего местного воздушного транспорта. Норвегия рассматривается как идеальное место для коротких перелетов с использованием электрических самолетов, так как у нее большое количество удаленных островов, а также фьордов, которые по воздуху можно было преодолеть гораздо быстрее, чем по суше.

"Электрические самолеты должны значительно улучшить экологическое влияние авиационной промышленности. Также полеты могут стать дешевле, поскольку эксплуатационные расходы для нескольких моделей самолетов будут значительно снижены, что скажется на ценах на билеты", - уверен глава Avinor Даг Фальк-Петерсен.

Согласно данным производителя, двигатель двухместного Alpha Electro G2 имеет мощность около 50 киловатт и батарею на 21 кВт. Этого достаточно для поддержания воздушного судна в небе до часа. Диапазон полета в настоящее время составляет около 130 км.