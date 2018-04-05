Теперь зеленая. Google полностью перешла на возобновляемую энергию

Google официально объявила себя компанией, которая полностью перешла на 100% возобновляемой энергии — солнечной и ветровой.

За каждый потребленный киловатт-час компания платит киловатт-часом "зеленой" энергии, сообщается в официальном блоге Google.

Еще в конце 2016 года компания Google заявляла о том, что уже в 2017 году собирается стать экологически чистой компанией и перевести все свои активы на энергию, получаемую за счет возобновляемых источников.

"Мы только что завершили учет использования энергии в 2017 году в Google, и это официально - мы достигли нашей цели. В течение 2017 года, по всему миру, за каждый киловатт-час электроэнергии, которую мы потребляли, мы приобрели киловатт-час возобновляемой энергии с ветровой или солнечной фермы, которая была построена специально для Google. Это делает нас первым публичнои компанией нашего размера, которая достигла этого успеха", - написал старший вице-президент по технической инфраструктуре Google Урс Хельзле.

Технически, Google продолжает потреблять электроэнергию от муниципальных поставщиков, однако каждый использованный киловатт-час компания компенсирует из возобновляемых источников. Для этого Google заключает долгосрочные контракты с поставщиками "чистой" энергии.

"Эта возобновляемая энергия может быть произведена в другом месте или в другое время. Для нас важно то, что мы добавляем новые источники чистой энергии в электрическую систему, и что мы покупаем эту возобновляемую энергию в том же объеме, что и мы потребляем, глобально и ежегодно", - добавил Урс Хельзле.

Компания Google заключила контракты на $3 млрд на покупку около 3 ГВт энергии из возобновляемых источников. Это сделало ее крупнейшим корпоративным покупателем "зеленой энергии". Google с большим отрывом лидирует среди крупнейших технологических компаний. Компания покупает больше такой энергии, чем Amazon, Microsoft и Apple, вместе взятые.