Стройка века. Илон Маск запустит 12 тыс. спутников для создания глобального интернета

Комиссия по коммуникациям США одобрила запуск дополнительных 7 тыс. спутников в рамках проекта SpaceX Starlink. Компания Илона Маска планирует покрыть всю планету глобальным доступом в интернет к концу 2020-х.

Появление ракет-носителей Falcon 9 и Falcon Heavy от частного производителя SpaceX произвело настоящую революцию в космической отрасли и значительно снизило цену запуска и вывода полезного груза на орбиту. Благодаря этому, компания Илона Маска стала одним из главных партнеров NASA, и даже тесно связанный с Россией Казахстан решил отправлять свои спутники на Falcon 9.

В SpaceX на этом не останавливаются, и собираются получить максимальную выгоду от своих многоразовых ракет, запустив на них почти 12 тыс. спутников для проекта глобального интернета Starlink.

Несколько лет назад Илон Маск заявлял, что в рамках Starlink они выведут на низкую околоземную орбиту 4425 интернет-спутников. Но, на днях федеральная комиссия по коммуникациям США одобрила расширенный проект SpaceX и разрешила запуск дополнительных 7 тыс. спутников и, таким образом, вскоре Землю будут окружать почти 12 тыс. космических объектов лишь одной компании.

Зачем это нужно?

SpaceX намерена развернуть абсолютно новую сеть дешевого высокоскоростного доступа в интернет. Поскольку традиционное широкополосное подключение на Земле доступно далеко не всем, Илон Маск решил подарить миру “космический интернет”.

Starlink будет доступен по всему земному шару. Само подключение будет бесплатным, но пользователю нужно приобрести терминал, который будет стоить от $100 до $300.

В начале 2018-го Илон Маск пошутил в Twitter, что слово “марсиане” является паролем от Wi-Fi нового интернета.

Когда и куда начнут запускать?

Поскольку действующий спутниковый интернет является слишком дорогим и медленным из-за далекого расположения спутников связи, SpaceX планирует разместить свои аппараты очень близко к Земле.

Основное созвездие из 4 тыс. спутников Starlink разместят на высоте от 1110 до 1325 км. Дополнительные 7 тыс. и вовсе выведут на низкую орбиту - от 335 км до 346 км.

Сообщалось, что “костяк” из 4 тыс. спутников попадет на орбиту не раньше, чем через 4 года, 7,5 тыс спутников SpaceX будут в космосе уже через 6 лет, а завершение проекта Starlink ожидают к концу 2020-х.

Главной проблемой являются габариты спутников: длина каждой интернет-коробки составляет 4 метра, а ширина и высота - примерно 1,5 метра. Поэтому, для запуска первых 4 тыс. понадобится более 400 запусков.

Есть ли конкуренты?

Как пишет издание Хабр, главным конкурентом Starlink является британская группировка спутников OneWeb. Правда, из-за контракта с Роскосмосом проект находится под угрозой, поскольку служба безопасности России рассматривает спутники как угрозу для страны.

Кроме этого, комиссия по коммуникациям США разрешила запуск интернет-спутников еще трем компаниям - Kepler Communications, Telesat Canada и LeoSat. Но их планы несоизмеримы со SpaceX, поскольку каждое телеком-предприятие собирается расположить на орбите всего около 100 спутников.

Какие еще проблемы?

Специалисты также обеспокоены увеличением количества космического мусора, которое может повлечь за собой громадный проект Илона Маска.

Дескать, интернет - это, конечно, хорошо, но одна из представителей комиссии Джессика Розенворсер напомнила, что отвертка, которую один из космонавтов выронил в космосе 35 лет назад, кружит по низкой околоземной орбите на скорости почти более 30 тыс. км/ч.

Небольшой объект вряд ли попадет в один из спутников, но, может, это именно он продырявил российский сегмент международной космической станции?

Во избежание порчи орбитального имущества, Илон Маск пообещал, что все спутники Starlink разместят на разной высоте, и ни один из них не будет преграждать путь другим космическим аппаратам.

Не стоит забывать и о российских “глушилках”, которыми минобороны РФ собирается преграждать сигнал всемирного интернета от SpaceX.

Читайте также: SpaceX отправила на орбиту катарский спутник