Стив Возняк заявил, что искусственный интеллект не вытеснит человека

Сооснователь Apple Стив Возняк во время выступления на конференции АМОКОНФ прокомментировал развитие технологий искусственного интеллекта.

Возняк убежден, что искусственному интеллекту не удастся вытеснить человека, сообщает Hightech.

"Ключевое слово в понятии "искусственный интеллект" — не интеллект, а искусственный. Интеллект — это не то же самое, что человеческий мозг. Для нас пока загадка, как запрограммирован человеческий мозг и как он принимает решения", - считает Стив Возняк.

По мнению Возняка, искусственный интеллект будет нуждаться в человеческом вмешательстве, поэтому не стоит волноваться, что впоследствии он вытеснит людей с их рабочих мест.

"ИИ всегда будет нуждаться в человеке. Конечно, по мнению некоторых, искусственный интеллект станет настолько производительным, что люди будут не нужны. Но я не понимаю, как это может быть. Даже если машина сможет общаться как человек (вы только представьте себе, насколько сложно этого достичь), человек всегда будет важнее машины", - подчеркнул изобретатель.

Стив Возняк полагает, что в перспективе мы сможем создавать такие машины, которые по своей способности будут равны мозгу, а искусственный интеллект сможет бесконечно развиваться.

"Кто-то скажет: технологии — это плохо. Но для чего вообще родился человек? Для того чтобы постигать этот мир и улучшать его. Зачем нам законы Исаака Ньютона или Эйнштейна? Они все пытались изменить мир. Эволюция создает то, что мы называем "креативом". Так будет всегда, и это хорошо", - уверен Возняк.

Ранее НВ сообщало, что Стив Возняк раскритиковал политику Facebook и заявил, что покидает социальную сеть. В прощальном сообщении Возняк сказал, что покидает сайт, который принес ему "больше негатива, чем положительных эмоций". После этого Стив отключил свою учетную запись, но не удалил ее, сообщив, что хочет сохранить Stevewoz как имя пользователя.