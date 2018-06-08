Стартап основателя Google показал журналистам свой новый электросамолет

Калифорнийский стартап Kitty Hawk, который поддерживает соучредитель Google Ларри Пейдж, представил прототип аппарата Kitty Hawk Flyer.

Одной из первых новое транспортное средство испытала журналистка Рейчел Крейн, сообщает CNN.

Лицензия пилота для перемещения на новом транспортном средстве не требуется. Тем не менее, по словам ее коллег, перед стартом штат Kitty Hawk провел для Рейчел 90-минутный курс по пилотированию Flyer.

"Если обучение будет занимать меньше часа, это открывает возможности для полета почти всем. Это будет так же просто, как играть в Minecraft", - уверен глава Kitty Hawk Себастьян Трун.

Летательный аппарат рассчитан на одного человека, он может находится в воздухе 12-20 минут. Электросамолет оснащен литий-полимерными аккумуляторами, время работы которых будет зависеть от веса пассажира и экологических факторов. Flyer поднимается в воздух с помощью 10 независимых друг от друга винтов и может осуществлять вертикальный взлет и посадку.

Литево-ионная батарея позволяет его 10 электромоторам летать 20 минут без подзарядки, а для управления используются два джойстика. В будущем планируется, что крейсерская скорость Flyer составит порядка 160 км/ч. Современные законы США не позволяют подобным аппаратам летать ночью или над людьми, поэтому испытания проводились над водой.

"Когда Рейчел взлетела над озером, команда Kitty Hawk контролировала ее полет из небольшого здания неподалеку и обеспечивала руководство через микрофоны в ее шлеме. Через пять минут Рейчел вернулась, посадив Flyer, как профессионал. По ее словам, джойстик интуитивен, но это не самая удобная вещь, поскольку пилот ощущает вибрации от Flyer", - пишет колега Рейчел по работе в CNN Мэтт МакФарланд, который остался наблюдать за полетом с земли.

В марте 2018 года НВ сообщало, что стартап Kitty Hawk испытал летающее электротакси Cora в Новой Зеландии. Калифорнийский стартап выбрал Новую Зеландию как испытательную площадку благодаря готовности регуляторных органов этой страны предоставить Kitty Hawk соответствующие разрешения.

Cora - это двухместное аэротакси, оборудованное электродвигателями. Оно может взлетать и садиться вертикально. Дальность полета от одной зарядки составит до 100 км, максимальная крейсерская скорость - до 180 км/ч.