Стартап Ларри Пейджа подписал контракт в Новой Зеландии на запуск беспилотного воздушного такси

Стартап Ларри Пейджа подписал контракт на запуск летающего такси в Новой Зеландии

Компания основателя Google Ларри Пейджа Cora может запустить первое беспилотное аэротакси в Новой Зеландии. Стартап подписал контракт с главным авиаперевозчиком страны.

Как сообщает Engadget, проект летающего такси могут реализовать в Новой Зеландии.

Cтартап Сora, который в 2010-м основал соучредитель Google Ларри Пейдж, подписал контракт с главной авиакомпанией Новой Зеландии Air New Zealand.

Сделка подразумевает "формирование долгосрочных отношений для запуска первого сервиса автономного такси".

Сora разрабатывает беспилотные полностью электрические летательные аппараты с 12 независимыми подъемными пропеллерами и одним основным пропеллером. Создатели заявляют, что их летающее такси может разгоняться до 180 км/час и имеет запас хода около 100 км.

Ранее НВ писало, что Uber планирует начать первые тестовые полеты летающего такси в нескольких городах уже в 2020-м и создать полноценный коммерческий сервис к 2023-му.

Помимо США, в течение следующих 5 лет летающее такси Uber появится в Японии, Индии, Австралии, Франции и Бразилии, а первыми городами, где запустят летающее такси, должны стать Лос-Анджелес и Даллас.

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