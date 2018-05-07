Стартап из Чернигова разработал умную розетку без электрических разъемов

Стартап Meredot создал розетку, к которой примагничивается вилка, а энергия передается за счет электромагнитной индукции.

Новая розетка исключает удары током и умеет работать по Wi-Fi, сообщает AIN.ua.

Главное преимущество умной розетки Meredot, по словам разработчиков, в том, что технология исключает риск поражения электрическим током и предоставляет пользователям новый уровень комфорта использования. Вилка подключается к точке питания в труднодоступных местах и под любым углом, а если пользователь случайно заденет шнур, то она безопасно отсоединится от точки питания. Характеристика "умная" по отношению к Meredot оправдана тем, что розетку можно подключить к домашнему Wi-Fi и управлять ею дистанционно.

Meredot подходит для использования в жилых домах, офисах, кафе, гостиницах и торгово-развлекательных центрах, но в первую очередь в детских садах, школах, центрах и студиях семейного отдыха, где особо важна безопасность.

Идея изменить обыкновенную розетку пришла в голову основателю и CEO Meredot Роману Бысько полгода назад.

"Я задумался, останутся ли через 20 лет розетки такими же. Неужели в мире, где электронные устройства общаются между собой, где в умных домах автоматически регулируется уровень температуры, влажность, освещение, мы по-прежнему будем использовать штепсель? Я понял, что нужна альтернатива", — рассказал он.

В команде стартапа 7 человек, 4 из которых раньше работали в индустрии IoT. В ноябре 2017 года команда приступила к разработке, а рабочий прототип представила уже в апреле 2018-го на ежегодной конференции iForum в Киеве.

Также Meredot отобрали для участия в акселерационной программе MassChallenge Israel 2018. Украинцы вошли в число 55 финалистов из более чем 500 проектов-участников со всего мира, и на три месяца переезжают в Иерусалим. Meredot стал единственным финалистом из Украины в израильской программе — преимущественно отбор прошли команды из Израиля, Индии, США и Польши.